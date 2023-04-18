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聯發科法說前連遭降評 美系外資喊減碼、目標價降至618元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯發科（2454）3月合併營收429.58億元，站上近六個月高點，創同期次高，月增41.7%，連續兩個月成長，首季合併營收956.51億元，年減32.98%；法說會預計4月28日舉行，但連日來遭兩家美系外資調降評等及目標價；美系外資看淡聯發科第2季營收及營業利益率，將評等由中立降至減碼，目標價由645元降至618元。

聯發科法說會前兩家美系外資先後出具報告，同步調降評等及目標價，一家美系外資率先將評等由中立降至賣出，目標價則是由730元下修至620元，主要是預估聯發科今年營收恐將衰退17%，中長期毛利率、及營益率目標也將下滑，恐無法達成以往的中長期成長目標，預估今年毛利率、營益率將分別下滑至46.6%、15.6%。

另一家美系外資最新報告也是調降聯發科評等及目標價，將評等由原先的中立降至減碼，目標價則由645元調降至618元；主要是預估聯發科今年第2季營收約僅與首季持平，營益率降至11%，低於市場17%的預期，預估今年營業益率僅15%。

聯發科今（18）日開低，盤中失守700元，早盤以702元開出，低點曾下滑至696元，盤中跌幅1.69%。

聯發科 營收

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