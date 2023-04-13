抄底台積電太準！一張圖看巴菲特、魏哲家進出時機 總裁大勝股神

2022年台股慘被外資倒貨，從「萬八」殺至「萬二」，不過，晶圓大廠台積電（2330）總裁魏哲家自去年10月一路加碼台積電持股，搭配股價走勢來看，幾乎是完美抄底，如今又不斷加碼。反觀長線投資的「股神」巴菲特，卻因擔心台灣地緣政治，大砍持股86%在去年第四季谷底。

台積電先前祭出限制型股票措施，公開資訊顯示，3月正式發放2022年度部分限制股，台積電總裁魏哲家獲得限制股約46張，以當時月均價換算市值估逾2400萬元。

公開資訊先前已顯示，台積電高階主管3月24日再獲得2022年度系列限制員工權利新股並信託，其中總裁魏哲家總計獲得400張，以若以當時3月24日收盤價539元計算市值超過2億元。

限制員工權利股票是企業發給員工的新股，附有服務條件或績效條件等既得條件，員工於既得條件達成前，其股份的權利受有限制。

巴菲特錯砍台積電？

巴菲特旗下的波克夏去年第3季斥資40多億美元大買台積電ADR，才過一季又大砍持股86%，震撼市場並引發各界揣測。

巴菲特12日接受CNBC訪問時說，波克夏投資台積電的責任歸他。他說，去年第4季決定大幅減碼台積電ADR，是因為擔心中國大陸與台灣之間的地緣政治緊張局勢，他說這種情況不在他們的控制範圍內。