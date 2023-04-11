台股上漲37點收15,913點 台積電收跌5元

聯發科（2454）終止連黑，反彈帶動IC設計股與大盤一同向上，台股今(10)日終場收盤為15,913.88點，力守五日線，上漲37.71點，成交量為2,176.22億元。台積電（2330）跌破月線收盤下跌5元，收盤價為524元、跌幅0.95%；聯發科則是上漲14元至756元、漲幅1.89％。

法人表示，今日強勢族群中，看好水泥類股短期表現，將會受惠中國大陸復甦，以及報價上漲與成本下滑等因素，在股價還不算高時，投資人可關注。此外，記憶體概念股不建議在齊漲時追價，可採中長線逢低布局模式；電力供應概念股則可以漲勢相對落後的本益比較低個股為關注標的。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，今日強勢族群中，因為美光大漲與三星減產而帶動的記憶體概念股中，受惠程度最大的為模組廠與顆粒製造廠，投資人可待回檔時逢低布局，因為此題材不會那麼快結束，所以不建議在齊漲時追價；而電力供應概念股則是可以關注漲勢相對落後的、本益比相對低的個股，可能較有補漲空間，以籌碼面與技術面來操作，漲勢已高的個股則不建議再追價，因為許多相關概念股已經偏貴，但是台電計畫為長期訂單，許多股價偏高可能已把未來利多獲利反應完畢。

黃國偉說，後續也可關注今日漲勢強勢的水泥類股，因為水泥產業3月營收表現不錯，股價這段期間已回檔，中國大陸政策逐漸有刺激動作，報價準備要往上漲，最大的成本煤炭價格下滑，因此在股價還不算高時，投資人可關注。

今日盤面維持十千金，上漲的有：信驊、大立光、力旺、旭隼、世芯-KY、祥碩、亞德客-KY、譜瑞-KY。

高於500元以上的高價股中，強勢的有：保瑞、穎崴、聯發科、AES-KY、M31、和泰車、精測、綠界科技。

今日成交量大的強勢股：中興電、華邦電、東元、晶豪科、群創、華孚、三商壽、大亞、臺企銀、十銓、亞力。

今日成交量大卻走跌者：漢翔、聯電、建碁、台船、宏達電。

今日成交金額大且走高者：世芯-KY、中興電、晶豪科、華孚、立積、聯發科、聯詠、譜瑞-KY、十銓、雙鴻、東元。

今日成交金額大卻走勢疲軟者：創意、緯穎、神準、漢翔、智原。