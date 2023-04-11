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面板雙虎友達、群創業績連月成長 帶動股價上揚

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
3月TV面板報價上漲，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）業績連續兩月成長，股價連帶上漲，群創（3481）日K連四紅，今日盤中上漲0.15元、漲幅1.02%。圖／聯合報系資料照片
3月TV面板報價上漲，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）業績連續兩月成長，股價連帶上漲，群創（3481）日K連四紅，今日盤中上漲0.15元、漲幅1.02%。圖／聯合報系資料照片

3月TV面板報價上漲，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）業績連續兩月成長，股價連帶上漲，群創（3481）日K連四紅，今日盤中上漲0.15元、漲幅1.02%。法人表示，面板價格準備上揚，相對看好面板族群會受惠短期題材表現。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，3月營收較好的族群中，短期看好面板族群表現，因為面板價格準備調漲，雖然跟去年比還是衰退，但是比過去過6個月還要好，可先以短期題材來操作，未來是否可延續需再觀察。

3月TV面板報價上漲，受惠於中國電視品牌廠需求因應618檔期備貨而持續增溫，面板廠出貨表現轉佳，友達、群創昨（10）日公布3月業績同步勁揚，各為191.85億元、175.05億元，月增率分別達19.5%、13%，並且都是連續兩個月成長，反映面板市況回溫、報價止跌回升，與急單湧進的正面效應，帶動雙虎營運觸底反彈。

面板類股：友達、群創、凌巨、明基材、正達、誠美材、瑞儀。

面板雙虎 群創 友達

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