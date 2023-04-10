和碩3月營收月增近一成 NB出貨優於預期

代工大廠和碩（4938）今（10）日公布今年3月營收，單月業績重回千億大關，月增近10%，其中筆電業務表現優於預期，首季單季出貨量逆勢增長約6%，展望後市，和碩預期，第2季將為全年營運谷底，第3季在電子新品帶動下，營運重啟成長動能。

和碩公布3月營收1,012.69億元，月增9.77%、但年減12.37%；累計和碩今年首季營收3,181.33億元，年減1.76%。

和碩今年第1季受惠iPhone 14 Pro「轉單」帶動，惟蘋果在1月大量拉貨後，2月、3月對該機拉貨動能明顯轉弱。

從出貨量來看，和碩3月筆電出貨達75-80萬台，優於2月的55萬台；累計和碩首季出貨量達165-170萬、約季增6%，表現優於預期。和碩原先估今年首季資訊產品將呈現季減，惟最終逆勢繳出季增成績。

展望後市，和碩預計第2季預計資訊產品出貨持平，第3季會往上走，全年呈現低個位數衰退或持平。

而在消費性產品方面，第2季因有新品陸續推出，和碩預估將持平或往上，至於通訊業務第2季網通方面將有季成長，至於手機表現則是較平穩。

展望今年營運，和碩共同執行長鄧國彥先前指出，今年和碩全年營運持平去年，主要是受到全球總體經濟不佳，以及匯率、利率和最近矽谷銀行（SVB）事件等不確定因素影響，因此和碩審慎看待展望。