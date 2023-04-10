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台股量縮、權值股疲軟 上漲39點收15,876點

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股今終場收盤為15,876.17點，上漲39.67 點、漲幅0.25%，成交量縮，成交量為1,790.70 億元。圖/本報資料照片
台股今終場收盤為15,876.17點，上漲39.67 點、漲幅0.25%，成交量縮，成交量為1,790.70 億元。圖/本報資料照片

今（10）日中小型個股輪番表現，櫃買指數盤中過新高，台股終止連黑，終場收盤為15,876.17點，上漲39.67 點、漲幅0.25%，成交量縮，成交量為1,790.70 億元。台積電（2330）公布3月營收，為今年新低，收盤下跌2元，收盤價為529元、跌幅0.38％。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，本周市場觀望經濟數據，外資態度較中性，權值股表現相對會較推不動，因此以內資為主的中小型股會較活潑，並表示相對看好AI、軍工與儲能等概念股表現。

謝晨彥說，現階段還是反應於內外資整體狀況，第2季相對看好AI、軍工與儲能等概念股表現，尤其是ChatGPT帶動的族群中，伺服器相關概念股因為科技巨頭相繼加入聊天機器人領域發展，拉升伺服器相關應用，因此近期表現會較強勢，為中長線產業發展趨勢。

提醒投資人，本周需關注將要公布的CPI、聯準會會議紀要、消費信心數字以及花旗銀行財報的狀態，有可能會多少影響股市表現。

今日盤面維持十千金，上漲的有：信驊、力旺、世芯-KY、大立光、旭集、緯穎、祥碩、亞德客-KY、創意。

今日成交量大的強勢股：緯創、飛宏、中興電、漢翔、立積、東元、三商壽、台船、星通、毅嘉、元太、宏達電。

今日成交量大卻走跌者：大亞、華新、南亞科、十銓、昇陽半導體。

今日成交金額大且走高者：世芯-KY、緯穎、創意、中興電、元太、立積、飛宏、緯創、台半、雙鴻。

今日成交金額大卻走勢疲軟者：南亞科、美時、日月光投控、群聯、十銓。

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