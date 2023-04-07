「疫後復甦展望」主題式業績發表會暨產業講座 下周二起陸續登場

臺灣證券交易所為協助投資人聚焦觀光、運動休閒、半導體及風電等產業基本面，攜手永豐金證券，將於4月11日至13日於台北101大樓1樓資訊展示中心舉辦「疫後復甦展望」主題式業績發表會，共邀請五家上市公司參與，4月12日並邀請中華經濟研究院陳馨蕙博士就疫後內需產業轉型、挑戰與投資機會進行專題演講。

證交所說，歡迎投資大眾參與，有關該活動詳細資訊及最新訊息，請至證交所官網「關於證交所&活動訊息」點選該活動頁面查詢，投資大眾亦可利用證交所WebPro影音傳播網收看即時轉播。

各與會公司基本介紹資料及各場次舉辦時程、地點如下：

1、 4月11日（周二）雲品：主要經營項目為國際觀光旅館、餐館，目前包含有雲品溫泉酒店日月潭、君品酒店台北、頤品大飯店新莊晶冠館、頤璽與君品Collection。各事業以創新、文化藝術、永續與社會關懷為核心價值，致力做值得的事，為社會和環境盡一份心力，並提供消費者精緻的服務與美好的體驗。

2、 4月11日（周二）雄獅：從事國內外旅遊產品的設計、採購、操作、銷售和服務，旅遊產品型態眾多，不僅具有豐富的國外旅遊服務經驗，也長期深耕國旅，屢獲各界肯定，為國內最大上市旅行社。目前雄獅旅遊跨足全球，包括兩岸三地、東北亞、東南亞、美洲、澳洲等皆有服務據點，除持續致力旅遊產業垂直整合外，並積極轉型為生活產業，發展餐飲事業、傳媒事業、行銷事業等多元樣貌。

3、 4月12日（周三）桂盟：係從事自行車用鏈條，自行車鏈條市占率世界第一，各項產品以13種語言行銷超過150餘國，在全球各地建立10座工廠與11個銷售服務據點，並致力於ESG，持續推動企業永續發展。

4、 4月13日（周四）晶心科：第一家納入RISC-V相容性並拓展其產品線至64位元處理器的主流CPU IP公司，為32/64位元CPU矽智財供應商，以及RISC-V國際協會的創始首席會員，自主開發並提供CPU處理器與周邊平台矽智財以及相關開發軟體與工具。

5、 4月13日（周四）永冠-KY：為全球風力發電機、注塑機、產業機械製造業中領先的鑄件供應商。主要優勢在於擁有年產能逾22萬噸的規模經濟生產量能、持續專研精進的鑄造工藝技術和全生產流程垂直整合能力。