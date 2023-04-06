快訊

民眾怨台南旅遊2天1夜噴1.3萬 南市觀旅局研判買貴是「這原因」

金管會證實：4家產險資本嚴重不足 今年得再增資

馬英九參觀上海四行倉庫 聽到楊惠敏冒險送國旗歷史「激動鼓掌」

耕興3月營收4.55億元 創歷史新高

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導

耕興（6146）今（6）日公告2023年3月合併營收為4.55億元，單月營收再度改寫歷史新高，月增11％、年增10.9％；累計2023年1至3月合併營收為12.9億元，年增4.5％。

耕興表示，自今年開春以來，高階新機檢測需求持續增加，帶動今年第一季營收達成季增與年增的優質營運表現。觀察市場終端應用，各種無線通訊技術不論是Sub 6、毫米波，Wi-Fi 6/6E/7在智慧型手機、FWA/CPE、Wi-Fi Router、AP、AR/MR眼鏡、平板、筆電、相機等各類終端應用都有產品規格升級繼續往大頻寬、高速聯網技術規格靠攏的趨勢。各產業紛紛都在為接下來的真5G AIOT高速聯網環境終端應用做布局，新品檢測需求不斷上升帶動耕興營運暢旺。

營收

延伸閱讀

「蔡麥會」落幕 台股觀察兩岸情勢美股漲跌

矽科宏晟 海外接單旺

上銀、台達電 認購俏

女Coser邀同好聚會 相機被竊上網找到贓物報警逮人

相關新聞

掌握Q2大方向 台股一番輪漲休息再上

美國聯準會是否降息或維持高利率，將影響股市。股市經過首季反彈後，接下來業績將成為股價表現重點，大致上半導體AI、面板、網通、軍工、綠能等，有獲利及政策背書，是逢低可注意的族群。

南亞科首季營收64.25億元 季減19.2%

DRAM大廠南亞科（2408）今日公布2023年3月合併營收為21.47億元，月增加6.0%，但年減68.2%；累計第1...

創意3月營收21.93億元 年增45.5%

矽智財（IP）暨委託設計服務（NRE）大廠創意（3443） 今日公布3月營收為21.93億元，月減2.5%，但年增45....

聯茂3月營收回溫 優於市場預期

聯茂（6213）3月營收月增、年減，優於市場預估，第1季營收為季減、年減，分析師指出，消費性電子和智慧型手機的部分市場共...

汎銓得為融資券交易 盤中一度衝上148.5元創新天價

半導體技術分析服務廠汎銓今天起得為融資融券交易，股價開平走高，盤中一度達148.5元，創上市來新高價

大立光3月營收月增28.9%、年減11.9% 法人評價維持買進

大立光（3008）3月營收月增28.9%、年減11.9%，符合市場預期；法人機構指出，雖蘋果iPhone 14系列機種鏡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦