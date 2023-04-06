耕興3月營收4.55億元 創歷史新高
耕興（6146）今（6）日公告2023年3月合併營收為4.55億元，單月營收再度改寫歷史新高，月增11％、年增10.9％；累計2023年1至3月合併營收為12.9億元，年增4.5％。
耕興表示，自今年開春以來，高階新機檢測需求持續增加，帶動今年第一季營收達成季增與年增的優質營運表現。觀察市場終端應用，各種無線通訊技術不論是Sub 6、毫米波，Wi-Fi 6/6E/7在智慧型手機、FWA/CPE、Wi-Fi Router、AP、AR/MR眼鏡、平板、筆電、相機等各類終端應用都有產品規格升級繼續往大頻寬、高速聯網技術規格靠攏的趨勢。各產業紛紛都在為接下來的真5G AIOT高速聯網環境終端應用做布局，新品檢測需求不斷上升帶動耕興營運暢旺。
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