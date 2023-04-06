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創意3月營收21.93億元 年增45.5%

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
創意總經理戴尚義。圖/聯合報系資料照片
創意總經理戴尚義。圖/聯合報系資料照片

矽智財（IP）暨委託設計服務（NRE）大廠創意（3443） 今日公布3月營收為21.93億元，月減2.5%，但年增45.5%；累計今年第1季合併營收 65.29億元，雖季減19.2%，但年增44.6%，仍優於預期。

創意總經理戴尚義日前出席台灣半導體協會第14屆會員大會時表示，在他接任創意總經理後，重新調整人員編制，增加特殊應用IC（ASIC）專案開發能量，可為公司帶來更好的成長動能。

創意稍早提出今年首季業績時，強調第1季因有5奈米的設計定案遞延到認列，毛利率會優於去年第4季，但營業利益率則會稍微比去年第4季下降。

展望全年，創意預期年度營收將較去年成長兩位數，NRE及ASIC量產等業績表現會較去年成長二位數百分比，其中，ASIC量產成長動能來自於7奈米企業用固態硬碟（SSD）控制晶片及Switch網通晶片，以及7奈米人工智慧（AI）晶片及可程式邏輯閘陣列（FPGA）等。

美系外資近期也看好創意在AI ASIC需求不斷成長的環境，取得有利位置，將創意目標價由700元調升到888元，但評等仍維持中立。創意今日股盤以1070元作收，下跌15元。

控制晶片

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