台股終止連黑 站上五日線 上漲79點收15,849點

美國聯準會主席鮑爾周三（29日）在非公開會議中提到，預期今年會再升息一次，符合市場預期，帶給科技股正向激勵。台股今日大盤終止連黑，站上五日均線，上漲79.67點，收盤指數15,849.43點、漲幅0.51%，成交量1,841.28億元；台積電（2330）收盤上漲5元，收盤價535元、漲幅0.94%。

國泰證券證期處經理蔡明翰指出，若是歐美銀行危機以及Fed緊縮政策陸續解除，以及庫存調整狀況落底的話，就可以確定電子族群三月旺季有望，其中又以半導體產業會先行表現強勢，投資人可於拉回時布局。提醒投資人，後續還是要持續觀察通膨持續下滑的狀況，但就目前角度來說，對於科技類股絕對是個正向激勵，這個格局之下，在引導資金上會有正向因子。

蔡明翰表示，投資人在布局操略上，盡量可以先選擇上游像是半導體等族群，因為電子族群在復甦過程中，都會先從上游族群表現相對強勢，之後再陸續會轉向中游的零組件族群，到尾段才會到下游。因此投資人在布局操略上，盡量可以先選擇上游族群，股價比較有機會維持強勢格局，採逢低布局策略。

今日盤面維持十千金上漲的有：信驊、大立光、旭集、亞德客-KY、祥碩、緯穎、譜瑞-KY、創意。

高於500元以上的高價股中，強勢的有：AES-KY、M31、寶雅、東哥遊艇、嘉澤、保瑞、聯發科、和泰車、鈊象、寶雅、台積電。

今日成交量大的上漲股：緯創、華邦電、欣興、啟基、南亞科、金橋、富邦越南、品安、十銓、系統電。

今日成交量大卻走跌者：群創、大亞、友達、華航、國票金。

今日成交金額大且走高者：欣興、創意、緯創、啟基、緯穎、智原、南電、群聯、大學光、聯電。

今日成交金額大卻走勢疲軟者：世芯-KY、王品、八方雲集、力旺、眾達-KY。