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王品帶頭漲 餐飲股漲勢再起 這三檔高價餐飲明日除息

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品集團董事長陳正輝。本報系資料庫
王品集團董事長陳正輝。本報系資料庫

餐飲股走出「董娘賣股之亂」陰霾，在觀光股王王品（2727）領漲下，餐飲股活蹦亂跳，上市觀光類股指數盤中來到140.58點，漲幅2.8%，盤中漲勢居各類股之冠。值得留意的是，餐飲股明日將有三檔高價股進行除權息，包括六角（2732）、豆府（2752）、聯發國際（2756），是否啟動填息行情備受矚目。

餐飲股今（29）日由類股股王王品（2727）發功，帶領族群上攻，盤中股價來到322元，漲幅7%，另包括漢來美食（1268）盤中也勁揚來到137.5元，漲幅4%，六角（2732）盤中股價來到189元，漲幅5%。其中，王品集團積極擴充版圖，發行總面額7億元可轉換公司債今天正式掛牌交易。該公司債將用於未來投資展店、持續擴張發展，法人預估，王品2023年台灣展店目標30-50家，加上大陸消費復甦支持，今年有機會挑戰營收超過200億元，再締新猷。

六角去年合併營收42.11億元、營業利益3.47億元、稅後淨利2.97億元，年增率分別為1％、80％與119％，每股稅後盈餘（EPS）6.56元。董事會日前通過去年下半年度盈餘分配案，將配發現金股利4.3元，並在明日進行除息交易。

豆府去年合併營收24.16億，年增34.77%，稅後純益2.66億元，年增75.83%，每股純益10.36元，雙雙創下歷史新高，表現亮眼。此外，日前董事會決議每股配發10元現金股利，並將在明日進行除息交易。

聯發國際去年合併營收7.90億元，稅後淨利1.46億元，相較前一年大增24％，每股稅後純益7.12元。董事會也已通過2022年盈餘分配案，發放第4季股利，包含現金股利2.5元、股票股利2元，明日將先進行除息交易。

股利 王品集團

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