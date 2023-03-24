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擔憂定價壓力及淡季效應持續 兩外資調降玉晶光目標價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

玉晶光（3406）去年第4季每股純益7.49元，全年每股純益29.06元，創歷史新高，連4年獲利超過2個股本，但外資則是擔憂今年恐將面臨定價壓力，且在VR出貨恐不如預期淡季效應可能延續到第2季的情況下，雖重申原評等，但有兩家外資同步調降玉晶光目標價，其中，日系外資降至378元，美系外資則是調降至480元，另一家美系外資維持400元目標價。

玉晶光早盤以411元開高，上漲8元，一度拉升至415元，但股價盤中翻黑，終場收在今日最低的395元，跌幅1.98%。

玉晶光去年第4季營收57.46億元，季減19%，毛利率43.57%，創近8季新高，單季稅後淨純益8.45億元，年減8.5%，每股純益7.49元；玉晶光去年營收192.15億元，年增14.8%，稅後純益32.74億元，每股盈純益29.06元，營收及獲利同創歷史新高，去年毛利率39.81%，年增4.45個百分點。

日系外資認為，玉晶光在今年上半年恐將面臨定價壓力，由於今年新 iPhone潛望鏡鏡頭的市占在剛開始時可能較低，加上VR出貨量不如預期，因此調降2022~2024年獲利預估，降幅13%、37%及23%，主要是考量今年iPhone鏡頭的定價壓力較高。

日系外資重申玉晶光中立評等，目標價則是由452元調降至378元；另外，兩家美系外資也是維持原評等，但其中一家調降目標價，另一家則是維持原目標價。

美系外資下修玉晶光今年第1季及第2季每股純益預估，降幅分別為51% 及66%，主要是考量iPhone及VR需求疲軟的影響；美系外資認為，淡季效應恐將持續到第2季，預估第1季及第2季毛利分別為36.2%、36.3%，且調降今年每股盈餘預估6%，重申加碼評等，目標價由500元下修至480元；另一家美系則是重申中立評等，目標價維持400元。

外資 玉晶光

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