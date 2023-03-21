宏碁（2353）集團發展多元引擎事業，切入運動市場，繼推出電動滑板車後，昨（20）日宣布推出首台電動腳踏車，主打AI輔助功能，並結合子公司聯永基的動力系統和愛普瑞的自行車運算技術，有望為今年PC本業不振的宏碁提供營運新動能。

宏碁推出以AI技術為核心的單馬達電動輔助自行車「Acer ebii」，透過智慧車輛控制箱滿足騎士的多元需求。並藉由ebiiAssist 技術自動適應路線狀況、踩踏力量和使用者偏好，打造輕鬆愉快的騎行體驗，讓民眾旅途更為順暢。

宏碁共同營運長高樹國表示，全新Acer ebii電動輔助自行車憑藉創新技術和創意設計，實踐宏碁的企業承諾，展現兼顧永續發展和使用者體驗的精神。

智慧車輛控制箱為Acer ebii電動輔助自行車的設計重點，不僅能提供動力，更是所有功能的執行中樞。

宏碁首次踏入e-bike市場亦集結子公司的專業能力與經驗，包含聯永基（MPS Energy）的動力系統和愛普瑞（Xplova） 的自行車運算技術。

Acer ebii電動輔助自行車更將AI技術結合大數據及ebiiGO應用程式，收集使用者的使用體驗。騎士能藉由藍牙將手機連接至電動輔助自行車，並從ebiiGO查看推薦路線、電池電量、騎乘速度和自動解鎖設定等資訊，全面掌握城市旅程。

宏碁近年積極切入運動市場，戶外產品線推出電動滑板車，而在室內場景，宏碁也在今年美國消費性電子大展（CES）發表結合健身車及辦公桌的「eKinekt 酷騎桌」，集綠能、運動及辦公三位一體的概念，能將使用者運動時所產生的動能轉換成電力，為筆電和其他裝置充電。

宏碁董事長陳俊聖曾指出，2023年大環境不友善，真正的挑戰才剛開始，宏碁該做的事就是不斷尋找突破口、發現「微趨勢」，透過創新創造更多生意機會，例如健身車結合辦公桌的「eKinekt 酷騎桌」。

宏碁集團近年持續轉型發展新事業，宏碁集團創辦人施振榮日前指出，他預期三年左右、也就是2026年，宏碁集團的新事業貢獻能超過PC本業。