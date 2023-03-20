快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

客戶拉貨力道轉強 日系外資喊買全新目標價調高至百元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

全新（2455）去年稅後純益5.44億元，每股純益2.95元，看好今年首季將是全年低點，3月起將逐月、逐季回升，下半年優於上半年，且全年將優於去年，日系外資最新報告看好獲利將反彈，重申買進評等，目標價由95元調高至100元；今（20）日股價開低後翻紅，盤中漲幅近1%。

全球砷化鎵上游磊晶龍頭全新去年合併營收26.03億元，年減27.84%，稅後純益5.44億元，年減36.3%，每股純益2.95元；在手機庫存調整激烈下，今年2月營收9,823.6萬元，月減12.3%，年減62.6%，累計前二月營收2.1億元，年減62%。

全新董事長陳建良表示，目前客戶拉貨力道出現轉強趨勢，甚至湧現部分急單，手機需求開始增溫，預期2月將是全年低點，3月起將逐月、逐季回升，今年下半年將優於上半年，且全年將優於去年，對後市展望審慎樂觀。

日系外資看好全新將受惠於新業務的成長，在RF 和 AR/VR新業務成長下，推升獲利反彈，重申買進評等，目標價調高至100元。

全新今日以90元開出，下跌0.5元，股價一度下滑至89.1元，之後反彈向上翻紅，一度拉升至92.3元，盤中漲幅0.99%。

延伸閱讀

ChatGPT熱夯 工業富聯看好下半年AI伺服器業績

美債殖利率波動大屬罕見 法人：分批布局科技資訊股

飯店控注意！看好疫後觀光 2新品牌正式進軍京都

全新：業績將谷底翻揚

相關新聞

全新：業績將谷底翻揚

砷化鎵磊晶廠全新（2455）董事長陳建良指出，目前客戶拉貨力道有轉強趨勢，甚至有部分急單湧現，顯示手機需求開始增溫，現階...

宏碁受匯損衝擊 上季轉虧

「品牌雙A」在華碩日前公布去年第4季轉虧之後，宏碁昨（16）日公告上季也出現六年來首次單季虧損，主要受匯損影響，導致去年...

世芯攀上雲端 今年大爆發

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯昨（15）日召開法說會，公布去年營收與獲利雙創新高，每股純益25.69元。世芯在北...

世芯 美系客戶躍業績主力

世芯是AI與高效能運算（HPC）概念股，在美中角力戰中幾度傳出陸系客戶遭美方政策箝制，世芯因此遭受波及，所幸去年有美系大...

致新 擬配股息14元

電源管理IC廠致新（8081）去年賺超過兩個股本，董事會昨（15）日通過，去年度盈餘每股擬配發14元現金股利，盈餘配發率...

全訊擬配現金3元 股票1元

功率放大器（PA）廠全訊（5222）昨（15）日公布去年營收10.34億元，稅後純益2.49億元，雙雙創歷史新高，且分別...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦