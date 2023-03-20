客戶拉貨力道轉強 日系外資喊買全新目標價調高至百元
全新（2455）去年稅後純益5.44億元，每股純益2.95元，看好今年首季將是全年低點，3月起將逐月、逐季回升，下半年優於上半年，且全年將優於去年，日系外資最新報告看好獲利將反彈，重申買進評等，目標價由95元調高至100元；今（20）日股價開低後翻紅，盤中漲幅近1%。
全球砷化鎵上游磊晶龍頭全新去年合併營收26.03億元，年減27.84%，稅後純益5.44億元，年減36.3%，每股純益2.95元；在手機庫存調整激烈下，今年2月營收9,823.6萬元，月減12.3%，年減62.6%，累計前二月營收2.1億元，年減62%。
全新董事長陳建良表示，目前客戶拉貨力道出現轉強趨勢，甚至湧現部分急單，手機需求開始增溫，預期2月將是全年低點，3月起將逐月、逐季回升，今年下半年將優於上半年，且全年將優於去年，對後市展望審慎樂觀。
日系外資看好全新將受惠於新業務的成長，在RF 和 AR/VR新業務成長下，推升獲利反彈，重申買進評等，目標價調高至100元。
全新今日以90元開出，下跌0.5元，股價一度下滑至89.1元，之後反彈向上翻紅，一度拉升至92.3元，盤中漲幅0.99%。
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