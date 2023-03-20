GTC大會今展開 ChatGPT概念股持續發燒 倍力、系微漲停
Nvidia年度GTC大會將於今（20）日展開，高速運算題材類股今日持續發燒，倍力（6874）、系微（6231）盤中已奔至漲停板，分析師指出，看好ChatGPT概念股兼具基本面與題材性，投資人可採長線操作模式來布局。
豐彥財經執行長謝晨彥指出，ChatGPT相關概念股為兼具基本面與題材性的類股，因為營收獲利都有上來，本益比偏低，相關股票表現也不錯，投資人可以持續追蹤，採取長線操作模式進行布局。
ChatGPT概念股當中，倍力、系微盤中已漲停，倍力開盤後向上衝至漲停板價128元、上漲11.5元，系微開盤後雖震盪幅度較大，但仍衝高至漲停板價140.5元、上漲12.5元，其他上漲的概念股還有：凌群、資通、零壹、訊聯、信驊、廣達、技嘉、智原。
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