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宏碁遊戲去年EPS達1.91元 申請股票轉上櫃

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下宏碁遊戲（6908）通過2022年全年合併財報，合併營收為22.63億元；毛利為1.24億元，毛利率5.5%；營業淨利4,837萬元，營業淨利率2.1%；稅後淨利3,984萬元，全年EPS為1.91元，全年EPS計算係以普通股加權平均流通在外股數計算之。

董事會通過發放現金股利每股新台幣1元，除息基準日為6月20日、發放日為7月27日；今年度股東常會將於5月31日舉行。

為提升企業形象及健全經營體質、強化競爭優勢，董事會擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃，將提請股東常會討論。

此外，董事會今日亦決議，將提請股東常會同意子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請掛牌交易，除了可為WINKING募集資金並擴展融資管道、亦可提升併購與投資優質遊戲美術製作與遊戲開發服務商之機會，進而增強公司全球競爭力與知名度。

股東 宏碁

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