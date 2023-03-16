鴻海配息5.3元 創新高

鴻海昨（15）日公布去年稅後純益1,414.83億元，年增2%，每股純益10.21元，創近15年新高，董事會決議去年度盈餘每股配發5.3元現金股息，為1991年上市掛牌以來最高。展望後市，鴻海董事長劉揚偉表示，綜觀2023年全球經濟局勢不確定性較高，對今年展望持平看待。

鴻海昨天舉行線上法說會，公布去年毛利4,001億元，年增10%，年度毛利率、營益率及淨利率分別為6.04%、2.62%、2.13%，對照前一年度的6.04%、2.49%、2.32%，雖然三率並無提高，但毛利、營業利益、淨利絕對金額都成長，推升年度每股純益達10.21元，再度賺一股本。

若以去年第4季來看，單季稅後純益399.79億元，季增3%，年減10%，每股純益2.88元。鴻海昨天股價漲0.5元、收102.5元，外資小幅買超713張。以去年度盈餘每股配發5.3元現金股息，對照昨天收盤價計算，殖利率約5.17%。

展望本季，劉揚偉坦言，單季營運將較上季下滑，但去年第4季受疫情影響，基期較低，加上大陸鄭州廠區已經恢復正常生產，使得今年1月出貨動能提升，所以本季業績季減幅度將優於傳統季節表現，年對年表現則約略持平。

至於2023年展望，劉揚偉說，今年全年資通訊（ICT）產業展望較為中性看待，雖說疫情所創造的高成長階段已過，加上各國央行緊縮貨幣，外界擔憂全球經濟成長可能減緩，能見度相對保守，但集團還是會盡最大努力來維持穩定表現，預期今年全年營運展望大致持平。

從四大產品線來看，劉揚偉說，今年的消費智能產品類別將會微幅下滑，偏向保守，主要是去年基期墊高，加上今年通膨可能影響消費性產品出貨。

至於零組件及其他產品、電腦終端產品、雲端網路產品等三個類別，劉揚偉說，即使市場有不確定性，鴻海都還是可以成長。但因通膨、匯率、以及疫情期間較高的人事成本支出，會影響今年毛利率表現，所以公司今年還是以極大化EPS為優先目標，創造最大獲利。

針對今年毛利率，鴻海財務長黃德才以「看法中性」回應，主要需觀察產品組合、匯率、通膨、3+3策略投資所產生折舊等四大因素，目前美元貶值、受疫情影響的額外支出，可能影響毛利率，長期來看，2025年毛利率10%的目標不變。