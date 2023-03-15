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艾美特-KY去年業外貢獻 全年每股獲利3.25元

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

知名家電品牌艾美特-KY（1626），今（15）日召開董事會，承認2022年營業報告書，其中該公司去年本業仍呈現虧損，但在處分不動產收益入帳下，全年稅後淨利4.73億元，每股稅後純益3.25元。

艾美特去年全年合併營收92.20億元，毛利率15%，較前一年的11%明顯提升，全年營業損失2.42億元，主要由於去年全球原物料高漲，尤其在上半年多數家電廠均感受營運成本大幅增加，但在處分不動作收益入帳下，去年全年稅後淨利仍達4.73億元，每股稅後純益為3.25元，董事會通過配發0.5元現金股利及0.5元股票股利。

艾美特去年第4季合併營收為14.28億元，較上季衰退26.62%，也較前一年同期衰退16.02%，單季虧損1.48億元，在原物料成本高漲及中國市場因疫情而受創之下，該公司上季及去年同期也均呈現單季虧損，去年第4季單季每股虧損約為1.02元。

艾美特表示，該公司的深圳土地開發案今年2月正式與深圳中際聯科創產業發展有限公司簽約完成租賃事宜，出租3萬平方米高收益的商業用地及辦公樓，之後將按月收取租金並認列財報，租金按合約約定有調升條款，未來有調升空間，粗估每年將挹注收入超過人民幣1250萬。

展望今年艾美特觀察中國市場在疫情後消費漸趨回穩，雖經濟成長仍趨緩，但原物料價格皆趨於穩定，對於今年整體業績抱持樂觀特度，可望資金回流狀況將優於去年，今年的重點仍放在產品優化並合理提價已提升毛利為目標。

艾美特 原物料

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