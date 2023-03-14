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「魔獸」現身、雲豹能源掛牌嗨 太陽能股同慶

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

雲豹能源（6869）今（14）日掛牌上市，為創新板第2檔掛牌的股票，NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）現身站台，引爆掛牌典禮現場氣氛，股價也開高，以102元開出，盤中漲幅近4%，除帶動泓德能源大漲之外，多檔太陽能股也大漲同慶，太極（4934）盤中大漲逾7%，表現尤為亮眼，茂迪（6244）也上漲逾4%。

創新板繼泓德能源掛牌後，今日再新增1檔，市場封為「魔獸」概念股的雲豹能源以96元上市掛牌，早盤開高後一度拉升至103元，上漲7元，漲幅7.29%，但盤中也曾一度逼近平盤，股價低點落在96.1元，之後再往上攻，盤中漲幅近4%。

雲豹能源資本額11.27億元，2016年成立以來營收持續成長，去年合併營收63億元，年增192%，歸屬母公司淨利4.54億元，年增101%，營收與本業獲利都創史上新高，每股純益4.03元，董事會決議每股配發2.06元現金股利，現金股利發放率51%。

雲豹能源掛牌典禮現場請來「魔獸」霍華德站台，創下上市櫃公司掛牌典禮新紀錄，現場氣氛嗨爆，股價也順利拉出蜜月行情序幕，同時帶動泓德能源及太陽能股的表現。

太極以26.8元平盤開出後一度拉升至28.75元，盤中漲幅7.08%；茂迪以29.2元平盤開出後一度拉升至31.75元，盤中漲幅4.28%；達能（3686）盤中上漲逾3%；安集（6477）、元晶（6443）盤中漲幅逾2%。

同為創新板的泓德能源開低走高，以144.5元開出，盤中翻紅，一度衝上漲停159.5元，盤中漲幅6.55%。

雲豹能源 太陽能

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