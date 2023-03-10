可成外資股東連署 要求參與股利決策

機殼大廠可成因帳上現金滿滿，但盈餘分配率偏低，兩家外資機構寶塔街有限公司與瓦山塔主基金有限公司在網路上發出連署，認為公司沒有做好妥善資金運用規劃，要求可成修改公司章程，將股利政策改由股東大會決議。

這是台股史上首次出現外資股東發起股利提案，引發市場關注。對此，可成發言窗口昨（9）日回應，「目前已收到股東提案，內部正評估討論中。」

可成資本額71.45億元，依據該公司最新財報，至去年底帳上約當現金575億元，資本公積187億元，保留盈餘1,421.2億元，每股淨值232.05元。

外資股東外在網站發起連署，以「可成小股民，鞏固該有權益，唯一機會團結發聲，成為行動派股東」為訴求，爭取股東支持，投票保護自己的投資權益。

該網站以「外資致股東的信」指出，我們落實股東行動主義，提案修改公司章程，股利改為由股東大會決議，或公司沒有做好妥善資金運用規劃，就請公司還給股東原有決定的權利。

依據網站資訊，寶塔街有限公司及瓦山塔主基金有限公司分別是成立於新加坡與香港的機構法人，兩家外資資產規模合計逾30億美元，投資覆蓋多個亞洲國家逾20年。

外資股東認為，台灣近年持續推動公司治理，吸引國際投資人投資，與國際公司治理發展接軌，對現金股利分配的決策權本來就是股東應有的權益。

提出股東提案的兩家外資股東表示，已多次與可成發言體系溝通，但包括短中長期資本支出、轉型規劃及資金運用等各方面，都未看到明確的執行計畫。