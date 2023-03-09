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崇越2月營收38.1億元 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

崇越（5434）今（9）日公布2月合併營收達38.1億元，年增6.2%，創歷年同期新高，累計營收為82.5億元，與去年同期相比增加2.8%。

崇越提到，整體半導體市場於今年上半年雖面臨庫存調整，然崇越科技營運表現淡季不淡，半導體材料如：光阻、矽晶圓等銷售，相較去年同期皆有成長，並在海外環保工程營收挹注下，2月再度寫下歷史同期新高。

崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

半導體 崇越科技 營收

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