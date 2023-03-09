華擎今年業績兩位數成長 毛利率逐季增長

板卡廠華擎（3515）今（9）日參加券商舉辦的法說會，該公司表示，2023年整體業績仍以兩位數成長為目標，板卡庫存回到健康水位，至於毛利率谷底落在去年第4季，今年逐季成長，全年回到20%的機率很高。

華擎主要產品包括主機板、顯示卡、電競顯示器、伺服器、工業電腦等，其中，去年第4季板卡占營收比重已經突破五成以上。

針對2023年產品線的成長排序，以營收來看，華擎總經理許隆倫表示，今年將以顯示卡成長力道最高，再來是主機板，至於桌機（DT）伺服器與工業電腦，三者差不多，今年整體業績雙位數成長，挑戰度並不高。

在顯示卡方面，他說，去年第4季銷售超出預期，高單價庫存已經去化，2023年第1季又有新產品動能，顯示卡價格也沒有下跌，今年應該會比去年健康很多，毛利率會好很多。過去顯示卡價格暴增，因為礦主買走，現在回到正常水準，正常賣到玩家手上，是好現象，今年換卡升級需求可以延續一整年，毛利率也在健康水位，今年相對樂觀。

主機板方面，他指出，亞太區維持不錯動能，2月下旬歐洲市場稍弱，2023年應該回歸正常，俄烏戰爭大家習慣了。第2季會微幅下滑，第3季會有比較好的成長，庫存已經降至非常健康水位，下半年拉貨動能強，今年主板還是成長。

電競顯示器，他說，2023年推出新產品電競顯示器，銷售情況符合預期，第1季與第2季順順走，第3季與第4季積極銷售，比之前還要樂觀。今年電競顯示器需求，可以延續一整年，樂觀看待。

至於伺服器，他表示，2023年伺服器逐季成長，去年第4季市場有些雜音，客戶遞延資本支出，把訂單延後兩季，但是整個營收還是往上成長。今年伺服器系統產品出貨將大於主機板，L10的比重持續拉高。

對於AI伺服器，他說，華擎目前小幅出貨，若是出貨L10的AI伺服器，就會有運算卡，單價高，一台幾十萬美元（10萬到20萬美元）。若是只出貨AI伺服器的主板，其他零組件就是客人自己裝，台數一樣，但是價格降低（5000美元）。出貨L10，營收會變很大很快，但是毛利率拉下來幅度也會很快。