上市櫃投資美國 國巨最賺

CRIF中華徵信所昨（7）日發表報告指出，上市櫃公司2022年前三季，投資美國合併認列財報的公司，其投資收益（稅後純益）前十大排行，被動元件龍頭國巨旗下的KEMET CORPORATION（電子元件銷售），以投資收益104.7億元，勇奪第一。

第二名為大成不銹鋼旗下美國大成國際公司TA CHEN INTERNATIONAL, INC.（不銹鋼管等產品銷售），投資收益也高達83.8億元。

投資收益第三及第四名，分別為國巨旗下KEMET CORPORATION轉投資的KEMET ELECTRONICS CORPORATION（電子元件產銷），以及國巨直接持有的PULSE ELECTRONICS CORPORATION（投資控股），投資收益分別高達65億元、28.8億元。

第五名為大成不銹鋼旗下的大成國際鋼鐵轉投資的BRIGHTON-BEST INTERNATIONAL, INC.（進出口及銷售合金鋼等材料螺絲螺帽產品），投資收益為18.9億元。

第六名為岳豐旗下的UNC INVESTMENT & DEVELOPMENT INC.（房地產公司），因為出售房地產投資收益12.9億元。

第七名及第八名為中信金控旗下的CTBC CAPITALCORP.（投資業務），及及轉資的美國中信銀行CTBC BANK CORP.（U.S.A），投資收益分別有11.6億及11.1億元。

第九名為長榮海運旗下的EVERPORT TERMINAL SERVICES INC.（碼頭服務），投資收益8.2億元。

第十名為台塑集團旗下台塑石化投資的台塑石化美國FPCC USA, INC（油品探勘、油氣探勘），投資收益7.11億元。

值得注意的是，上市櫃公司投資美國的公司，投資收益前十大者，合計投資收益高達352.4億元，超過全體上市櫃在美國的總投資收益，顯示有公司虧損且獲利非常集中，其中286家虧損的公司，合計虧損達251.2億元。