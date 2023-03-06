車用需求增 導線架長科*亮燈

法人看好，隨高價銅庫存使用完畢、第1季國際銅價反彈，加上純電動車、油電混合車等帶動高功率應用需求，有利導線架產品單價與毛利率提升，長科*（6548）今（6）日亮燈漲停，收盤仍有逾2萬張買單高掛；界霖漲幅逾3%。

長科*董座黃嘉能表示，今年首季因進入傳統淡季及客戶仍在去化庫存，營收預估季減約二成，不過在消費性電子產品調整了近六個季度，目前已有急單，且車用mini LED產品已量產，預估下半年滲透率將明顯提升，全年營運有望呈現「季季高」。

法人指出，導線架主要材料成本來自銅，大多用於傳統封裝。受惠於汽車電子化、電動車、油電混合車等趨勢，汽車使用IC與功率元件數量增加，主要應用包括車載娛樂系統、輔助系統、安全系統、ADAS等舒適電子設備與動力系統等，使車用成為近來半導體產值成長最快領域，且多採傳統封裝，同步帶動導線架需求。