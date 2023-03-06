各擁題材 這兩檔機殼廠飆漲停

機殼廠華孚（6235）受惠車用市場需求爆發，推升營收成長，2月營收4.38億元，月增8.75%，年增55.73%，股價自去年11月低點29.3元一路往上狂飆，今（6）日開高走高衝上漲停64.1元鎖死，漲停及市價追買單超過1.6萬張；另一檔機殼晟銘電（3013）也飆上漲停24.8元鎖死。

華孚1954年成立，是台灣首家塑膠射出成型廠，之後轉型為以生產筆電外殼為主的鎂合金廠，近年則是主攻車用零組件市場，已成為目前主要營收來源；主要生產基地分別在台灣桃園、中國大陸馬鞍山、江蘇昆山等地，桃園主生產塑膠機構，馬鞍山廠為鎂鋁合金機構生產，江蘇昆山廠則是模治具設計製造。

華孚去年合併營收41.57億元，年增47.19%，稅後純益3.23億元，年增96.1%，每股純益1.83元，董事會通過2022年度股利，擬配發每股現金股利0.7元，創下6年新高。

華孚今年元月營收4.03億元，月減7.8%，但年增率33.9%，業績表現明顯較去年同期大幅成長，基本面出現轉機，2月營收4.38億元，月增8.75%，年增55.73%，累計前2月營收8.41億元，年增44.45%；近年來積極耕耘車用市場，預計今年將新增二家歐系電動車客戶。

華孚今日開高走高衝上漲停64.1元，統計從去年11月低點上漲以來，漲幅118%；晟銘電也是今日盤面上強漲指標，挾著ChatGPT熱潮，推升股價表現，早盤以23.75元開出後衝高至漲停24.8元鎖死，漲停及市價買單超過3,900張。