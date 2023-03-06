鴻海2月營收環比下降39% 仍創歷年同期次高

集微網消息，鴻海昨日公佈財報，2月合併營收為4020億元新台幣，較上月下降39.12%，較上年同期下降11.65%，但仍是歷年同期次高。前兩月合並營收為1.06萬億元新台幣，為歷年同期最佳。

鴻海表示，2月各產品類別表現方面，除「元件及其他產品類別」與1月表現約略持平之外，「雲端網路產品」、「電腦終端產品」、「消費智能產品」等3大產品類別皆有衰退。

該公司強調，2月營收下滑主要因傳統淡季影響，本季展望仍可維持與外界先前預估狀況一致，無脩正疑慮，法人看好鴻海本季營收仍將優於去年同期。

2月份，鴻海董事長劉揚偉前往鄭州廠區展開巡廠，據悉，劉揚偉此行主要是為穩住大陸供應鏈，激勵第一線員工信心以及拜訪當地官員，以確保下半年高階iPhone 15系列新機順利量產，避免其他供應鏈搶單。

此外，前幾日劉揚偉還前往印度考察，拜會印度總理莫迪及與印度電子暨資訊科技部次長夏瑪（Alkesh Kumar Sharma）開會。有消息稱，鴻海正考慮在印度大擧擴張，包括開設新廠、提高iPhone組裝數量，進一步加速中國大陸以外的生產多樣化。知情人士表示，鴻海計劃2024年時將印度組裝iPhone的年產量，提高到2000萬台，雇工人數將增加兩倍至10萬人。