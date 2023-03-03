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面板春燕現蹤 群創法說報喜今爆量上漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

面板春燕現蹤，群創（3481）法說會上報喜，總經理楊柱祥表示，預料第2季面板價格將全面回升，今（3）日開高後一度拉升至14.9元，開盤不到半小時，成交量逾4.86萬張，高居個股成交量之冠，盤中漲幅逾2%，友達（2409）、彩晶（6116）也上漲。

群創總經理楊柱祥表示，電視面板報價落底態勢確立，市場供需已達平衡狀態，現在才3月，品牌廠已提早洽談年底黑色星期五促銷訂單，凸顯備貨積極，電競IT面板訂單也陸續回籠，預料第2季面板價格將全面回升。

面板春燕到，群創將可望走出面板業一年多來價格下跌、營運轉虧的陰霾，今日激勵股價以14.75元開出，一度拉升至14.9元，盤中漲幅2.43%，成交量高居個股成交量之冠。

電視面板 群創

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