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光寶科（2301）合理價70元…殖利率6％多！ 專家：電子類股第一檔上巿

聯合新聞網／ 方格子
光寶科技（2301）21日公布去年財報，會中總經理邱森彬表示，光寶自2020年後啟動數位轉型，大幅提升高成長型與高價值的核心業務比重，帶動營收規模持續擴大及獲利能力提升。報系資料照／記者林俊良 攝影
光寶科技（2301）21日公布去年財報，會中總經理邱森彬表示，光寶自2020年後啟動數位轉型，大幅提升高成長型與高價值的核心業務比重，帶動營收規模持續擴大及獲利能力提升。報系資料照／記者林俊良 攝影

【撰文・小股東】

光寶科是我們資源池裡的追蹤個股，但我們目前並沒有持有光寶科

光寶科於202.02.21公布了2022年營運成果。我們就來作一下簡易的評價吧。

光寶科股票代號是2301，電子類股第一檔上巿，其輩份可不一般。

光寶科真的是一家老公司了，基礎產品是LED及消費性電子零組件，近年來則積極轉型雲端、車電及高階半導體光電等領域。並於22年將生產印表機、多功能事務機的影像事業部讓售予立訊集團。至此，傳統電子事業部大致已消失在光寶科的主要營收版圖了。

也因著長期低毛利的電子零組件產業，使得光寶科在2003~2013近十年間股價皆在30元至50元之間波動，然其殖利率卻也維持6%均值。光寶科的經營團隊確實經的起時間的考驗。

時間再拉到近年來，由於光寶科持續作產業轉型並將重點放在毛利提升，近五年的毛利均值已經由前期低於10%的毛利拉升至15%，2023.Q4毛利更已達到19.5%。

光寶科自2021年的Covid疫情紅利開始，股價正式突破長年期50元的區間，已二年以上時間均站在歷史股價高點區域。也因此我們的投資系統目前未持有光寶科。

光寶科2022年每股稅後盈餘為6.19元，較前一年度增長3%，配息則與前一年度相同，為4.5元現金股息，配息率略降至72.7%，低於十年配息率均值75.5%。

光寶科尚未公告詳細財報數字，對其買進的合理股價，我們暫以2023Q3的淨值34.48元及預估的RoE:18.4%和歷史本廿益比均值概算之:

光寶科的合理股價在70元，以此成本線可獲取的殖利率為6.43%

以我們的評估系統來看，目前的光寶科股價並不貴，中性合理並且其營運數字和展望也可被接受。

確實是一家值得被認可及追蹤的好公司，此時的總經環境是否該介入光寶科作長期投資呢!

我們本期的評價結論如下：

一.2023.02月，目前股價處於合理範圍

二.企業營運的穩定性和成長可被期待

三.目前股價處於歷史股價高檔區域，暫不作買進，待總經環境下行時可作佈局的規劃

列出光寶科長年期股價高點/低點趨勢圖，【紅色圈記為目前點位】，供參考

作者：小股東

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：資源池選股_2301光寶科

光寶科 電子股 台股

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