穎崴去年營收獲利雙登峰 今年再戰新高

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴科技（6515）今（23）日公告111年財務報告，營收達到51.22億元，年增77.40%，毛利率45.3%，稅後純益11億元，每股賺逾二個股本達32.22元，年增122.8%，營收獲利雙創歷史新高，董事會決議每股擬配發現金股利22元。

穎崴1月營收為4.26億元，年增35.6%，寫下歷史同期新高。法人透露，受惠高頻高速等高效能運算（HPC）晶片需求強勁，今年營收和獲利可望再戰新高。

穎崴主要的產品線包括邏輯測試座（Test Socket）和晶圓測試垂直探針卡（Vertical Probe Card），其中邏輯測試座是核心產品，該產品線已成為全球最完整的測試座產品線，應用在晶圓測試（WLCSP）、系統級測試（SLT）、成品測試（FT）和老化測試（Burn-in Test）等製程，客戶包含IC設計、晶圓代工和封裝測試等全球相關廠商。

從測試介面需求趨勢來看，高頻高速Coaxial Socket產品約占公司營收37%，受惠未來HPC和ChatGPT的應用需要更高頻高速的AI 、 CPU和GPU晶片，高頻高速技術仍為公司未來發展及營收的主軸。同時隨著半導體先進製程被廣泛採用, 各類晶片的複雜度迅速的增加，因此系統測試重要性也日益提高，整體測試介面的需求量也將隨著系統測試時間延長而同步攀升，帶動穎崴營收動能提升， 2022年穎崴營收客戶使用先進製程含7奈米以下產品已占全年69%， 後續也將逐步提升。

另外，目前穎崴來自於手機相關營收約只占12%，未來手機相關營收增長的主要驅動力來自5G手機。然而，由於目前全球5G基地台大都採非獨立式（NSA）架構，尚未完全發揮5G真正的網速，滲透率仍低。專家預期2023年將會是5G規格轉換的一年，隨著5G技術的發展，真正的5G手機將會更普及驅動穎崴更高營收占比。

穎崴另一重要產品為垂直探針卡，約占公司營收20%，過去公司較專注於為單一客戶提供定制化產品；現在公司已將重點放在擴大客戶群和增加客戶數量上。

穎崴老化測試座則是專注於AI , HPC、軍工和汽車電子等高階領域，採用類似高頻高速測試座的機鑽工法更便於實現大封裝、高精密度客製化產品。