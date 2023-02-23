聯電配息3.6元 26年最高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

聯電昨（22）日公告董事會通過多項議案，最受矚目的是去年盈餘分配每股擬配發現金股利3.6元，為近26年來最高，共計發出逾450億元現金。

聯電昨天股價受大盤重挫影響，終場跌逾2%、收49.55元，外資賣超逾1.8萬張，為今年以來最大單日賣超量，以昨天收盤價計算，殖利率約7.2%。聯電周三ADR早盤漲約0.3%。

受惠22／28奈米產品組合擴充及新增產能加入，強化特殊製程技術差異化，提高獲利能力，加上匯率有利因素助攻，聯電去年獲利衝上871.98億元，創新高，年增56.3%，每股純益7.09元，此次盈餘分配每股擬配發現金股利3.6元，盈餘配發率約55%，共發出450.17億元現金。另發出員工酬勞91.6億元，年增92%。

聯電訂5月31日舉行股東常會，通過去年財報與盈餘分配等議案。昨天董事會也通過資本預算執行案24.13億元，以供產能建置需求，以及捐贈財團法人聯電科技文教基金會1,500萬元。

就近期營運狀況來看，受制於半導體庫存調整延續，聯電難逃衝擊，預期本季訂單能見度偏低，營運充滿多重挑戰，單季晶圓出貨量估季減17%至19%，產品均價（ASP）持平，產能利用率將降至70%。

聯電預期，上半年手機、PC 及消費性電子需求持續疲弱，客戶持續去化庫存，但情況將逐步改善，庫存朝健康水準邁進，審慎樂觀看待下半年需求可望逐步回溫，全年產品平均價格可望持穩。

聯電今年資本支出估約30億美元，年增約11%，並看好地緣政治因素影響下，該公司在許多國家擁有產能，還能能掌握跨產業持續數位轉型的推動，會是領先客戶的首選晶圓製造夥伴。

聯電並持續布局當紅的車用相關業務，透過晶圓廠全面車用等級製程技術，以及通過符合車用嚴格品質標準，持續與世界級汽車領導廠商建立堅實的夥伴關係。

聯電 晶圓廠

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