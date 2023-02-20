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敦吉去年每股賺5.43元 今年再拚繼續賺半個股本

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

零組件製造與通路商敦吉（2459）去年每股純益達5.43元，不但續創新高，且已連兩年賺進超過半個股本。法人估計，今年即使外在變數仍多，由於敦吉三大業務保持穩健發展，全年應當還是有望連三年每股純益達5元之上。

針對法人評估今年有機會賺進超過半個股本，敦吉20日不予評論。

敦吉先前已公布去年合併營收為78.53億元，年增12.4％，去年稅後淨利為6.59億元，年增11％，每股純益為5.43元。

在敦吉去年的營運結構中，通路事業群的營收占比為46％，略高於製造事業群所占的45％，驗證事業群則占9％。不過若以獲利貢獻來看，製造事業群占其中超過七成比重，驗證事業群貢獻約二成，通路事業群貢獻約9％。

法人認為，敦吉的製造事業群中，今年在連接器方面，可能受到美系手機大客戶部分產品變更規格影響，不過有望靠音圈馬達（VCM）業務彌補過來。同時，變壓器方面仍有機會成長。

在驗證事業群方面，法人指出，今年也仍具備成長契機，至於敦吉的通路事業群，今年表現可能呈現持平。

每股純益 營收

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