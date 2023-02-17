華邦電：Q1是記憶體谷底

記憶體製造廠華邦電（2344）昨（17）日舉行線上法說會，總經理陳沛銘表示，現階段產業仍在去化庫存中，不過，個人電腦、工控、 5G【5G】「5G」（fifth generation）是第五代行動通訊系統，也是4G後的延伸。該技術可在28GHz超高頻段以每秒1Gbps以上的速度傳送數據。理論上，使用5G 網絡下載一部 HD 電影最多僅需1秒，如果順利更可能快到0.03秒。目前5G已經普遍在全球商轉。 、基地台等已逐步回溫，預期2023年首季有望是記憶體市場的谷底，供過於求情況將於下半年逐步改善。

去年第4季華邦電董事長焦佑鈞就坦言，受到終端消費產品需求減弱，華邦電中科廠將減產三到四成，同時延後高雄廠擴建計畫，藉以因應這波 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 景氣下行。

針對市場關注的減產動作和庫存水位，陳沛銘回應，現在庫存在短期之內都很足夠，看起來台中廠在今年1月會是最低的投片水位，估計2、3月後逐步增加，後續會持續觀察市場狀況，此外，雖然減產對公司的 毛利率【毛利率】毛利率為公司產品獲利能力指標，公式為：（營業收入 – 營業成本） / 營業收入 x 100%。高毛利率公司通常在該領域具有獨特性，例如掌握技術、掌握客戶、產品創新或具有規模經濟等，因此具有高毛利率公司，往往是該領域的龍頭廠商或是利基型廠商。 有傷，但必須控制現金流，待業績成長下，再把投片量增加。

針對PC市場，陳沛銘分析，去年第4季需求就急踩煞車，研判今年第1季將是庫存修正的谷底，第2季需求可望回溫，第3季將較第2季再增加，整體來看，下半年個人電腦客戶需求可望較上半年增加50%，2024年是否掀起一波大規模換機潮，值得期待。華邦電昨天股價收23.15元，下滑0.25元。

就消費性市場部分，陳沛銘點出，手機相關的TWS逐漸飽合，惟華邦電新的NOR製程出來後，會強化這方面布局，而隨著中國大陸解封，感受到網通及基地台等基礎建設需求已逐步回溫。

關於 DRAM【DRAM】指動態隨機存取記憶體（Dynamic Random Access Memory，DRAM），是電子系統產品不可或缺的零組件，廣泛用於筆電、智慧手機、電視、印表機等3C終端產品，主要用來暫存終端裝置運作時需要的資料或檔案，使得整體裝置運作效能更快。DRAM屬於一種揮發性記憶體（volatile memory）裝置，存在DRAM的資料會在電力切斷以後很快消失。 和NOR的價格走勢，陳沛銘說明，其實去年第4季價格下滑的不多，今年第1季不論DRAM或是NOR價格仍持續下修，預估首季會是價格谷底。

因應當前市況，華邦電將縮減2023年資本支出至121億元，較去年408億元減少七成，主要用於高雄廠建廠支出，以及台中廠產能和新製程研發。

在高雄廠進度上，陳沛銘進一步說，初步規劃月產能1.05萬片，估今年第4季或明年初擴增至1.4萬片規模，因此大量出貨的時間點會落在下半年。在製程部分，高雄廠今年會處於25S奈米的放量，並在年中進行20奈米的試產，DRAM的20奈米屆時將會有DDR3、DDR4、LPDDR4等產品。