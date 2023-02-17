12檔中小型題材股 人氣旺

美通膨降溫速度未如預期，台股昨（17）日隨美股同步拉回，但「壓積盤」效應讓中小型題材股仍有發揮空間，91APP*-KY（6741）、立端、保瑞等指標股強勢點火，股價紅通通，匯聚盤面多頭人氣。

美國元月生產者價格指數（ PPI【PPI】生產者物價指數（Producer Price Index\, PPI）是用來衡量生產者的產品出廠價格，其中包含了原料、半成品以及最終產品等三個生產階段產品的出廠價格資訊。部分國家以躉售物價指數（Wholesale Price Index\, WPI）來表示，各國的PPI或WPI組成成分也不盡相同。由於生產過程中所面臨的物價波動，終將反映至最終產品的價格上，因此PPI可視為消費者物價指數（CPI）的先行指標。 ）月增0.7%，高於預期值，是近七個月來最高漲幅，衝擊美股四大指數全數收黑，外資轉買為賣，台股昨日再度失守10日線，中小型股為主的櫃買市場展現抗跌力道，中場過後黑翻紅，收在當日高點附近。

盤面上漲家數約占六成，中小型股熱鬧滾滾，以成交金額逾1億元的富櫃200指數成分股來看，91APP*-KY、立端、晶焱、振曜、保瑞、信昌電、神準、佳邦、大江、創惟、亞洲藏壽司、譜瑞-KY等強勢股漲幅達3.4%至9.9%不等。

疫後內需消費復甦可期，91APP*-KY拜實體零售業者持續強化線上布局，市場看好OMO虛實整合業務持續成長，今年獲利成長速度將優於營收，早盤攻上漲停收127.5元，突破近期盤整區，至於大江、亞洲藏壽司等相關解封概念股同步震盪向上。

部分市場資金聚焦利基型電子成長股，工業電腦廠立端受惠 5G【5G】「5G」（fifth generation）是第五代行動通訊系統，也是4G後的延伸。該技術可在28GHz超高頻段以每秒1Gbps以上的速度傳送數據。理論上，使用5G 網絡下載一部 HD 電影最多僅需1秒，如果順利更可能快到0.03秒。目前5G已經普遍在全球商轉。 邊緣運算設備及工業電腦等需求續強，第1季營收可望挑戰同期新高，股價漲8.5%收114.5元，股價創波段高點。

電子書閱讀器廠振曜今年營收可望改寫新高，外資持續加碼，推升股價漲6.4%收88元高點。

展望後市，大型本國投顧表示，大盤確認短線止跌前，近期操作應先避開技術面失守均線支撐，或爆量後股價不漲反跌相關弱勢股，由於中小型股買氣熱絡，現階段可優先短線價差操作利多題材發酵且力守短期均線呈創高走勢個股。