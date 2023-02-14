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研調估Q2電視面板需求反彈 友達、群創同步強漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
電視面板需求可望自今年第2季反彈，研調機構Omdia預估，可望出現年增19%的強埶反彈，另外，報價也可望提早在2月下旬出現反彈。本報資料照
電視面板需求可望自今年第2季反彈，研調機構Omdia預估，可望出現年增19%的強埶反彈，另外，報價也可望提早在2月下旬出現反彈。本報資料照

電視面板需求可望自今年第2季反彈，研調機構Omdia預估，可望出現年增19%的強埶反彈，另外，報價也可望提早在2月下旬出現反彈；面板雙虎群創（3481）、友達（2409）今（14）日同步大漲，成交量居盤中個股成交量前十大之列。

根據Omdia電視顯示面板和OEM情報服務顯示，電視面板需求復甦可期，預估今年第2季將出現年增19%的強勢反彈，其中，50吋和更大尺寸為主的螢幕訂單將達1.614億台或年增率8%。如果2023年採購計畫得以實現，市場將恢復到2020年採購量的高峰，或比過去四年的平均水準高出3%。

在市場成長強勁下，三星電子、LG電子積極規劃今年的採購計畫，預估今年面板需求可望遽增，年增率22%；在報價上，由於二線電視廠商開始回補庫存，電視面板價格可望提前在2月下旬反彈。

需求復甦且報價反彈，激勵面板股今日的表現，群創以12.65元開高後一度拉升至13元，盤中漲幅2.8%，盤中成交量超過3.9萬張，居個股成交量第五名；友達以16.75元開高後一度拉升至17.2元，盤中漲幅3.02%，成交量超過3.4萬張，居個股成交量第九名。

電視面板 個股 群創 友達

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