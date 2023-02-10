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遠傳獲利年增率8.9% 每股稅後純益0.26元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）今（10）日公佈2023年1月營運，雖受到農曆春節工作天數減少影響，遠傳合併總營收78.1億元，年減2,9%，合併稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）26.16億元，年增3.4%，稅後純益8.36億元，年增8.9%，單月每股稅後純益0.26元。

遠傳指出，2023年1月份遠傳總用戶數、月租型用戶數均呈現正成長趨勢，總用戶數達到714.7萬，創下自2019年10月以來新高，月租型用戶數更創下近六年新高；5G滲透率亦逐月攀升，帶動客戶每月平均貢獻度（ARPU）持續成長並領先同業，與行動服務營收雙雙締造連續23個月正成長的佳績。

遠傳表示，加速5G創新應用並積極拓展業務版圖，2022年7月與愛立信攜手和高雄市警察局合作打造「5G智慧巡邏車」，於今年1月完成網路測試，於高雄亞灣首現身；完成全台第一個5G SA結合網路切片商用案例，開啟5G網路切片在公共服務發展的新紀元。

此外，遠傳表示，為深化影視產業佈局，遠傳攜手群星瑞智、霹靂國際多媒體和宏達數位影業合資組成｢遠想原創」，旗下成立「米神國際」，致力於製作及投資高品質的台灣影視內容，並推動台灣影視、文學等文化內容，透過掌握IP版權銷售與生態圈發展，來增加獲利空間，也提供觀眾更多元的戲劇內容，期能讓影視產業、影視平台間產生正向循環，讓台灣影視內容走向世界。

此外，遠傳積極拓展永續新經濟，總經理井琪與微軟亞洲區總裁Ahmed Mazhari近日舉行會談，雙方宣布深化戰略結盟，共同深耕數位與淨零雙轉型解決方案。雙方的合作包括共同推動客戶雲端轉型與垂直場景應用；推廣節能減碳數位工具，協助企業夥伴構劃節能淨零的路徑與方案；共同發展新經濟解決方案，協助中小企業拓展第二成長曲線；藉由微軟的轉型經驗與技術移轉，加速遠東集團的數位創新等四大重點，協助企業產業轉型，實踐智慧永續生活的願景。

遠傳電信 5G 營收

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