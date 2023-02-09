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台郡2023年續拚成長 看好5G高頻傳輸需求多元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台郡公司LOGO。記者／尹慧中 攝影
台郡公司LOGO。記者／尹慧中 攝影

台郡（6269）今（9）日召開法說會，公布營運展望。台郡財務長熊雅士提到，今年目前看來局勢動盪不安，但2023年公司訂下目標仍保持成長，成長動能來自公司5G高頻產品技術需求應用多元與持續成長，營收貢獻也有望提升，今年首季產值目標比去年同期減少個位數百分比，2023年目標維持個位數百分比產值成長，台郡2023年維持成長目標，將持續以精實製造流程整合大數據至智慧工廠，提供客戶有效率方案。

他提到，台郡專注5G高頻產品技術，長期深耕該領域是驅動2022年成長因素，高頻傳輸產品2022年營收占比28%，絕對值已年成長26%左右，預估今年營收占比持續提升，會高於三成。

他指出，台郡2023年策略持續開發LCP新技術與智慧化生產，因應客戶與市場趨勢相關5G高頻傳輸需求大幅滲透至更多終端，除了手機、穿戴等，計畫後續多元化布局車用/AR/VR等領域。

在資本支出方面，他提到，過往兩三年投資高峰後，2023年資本支出策略趨緩，開始收割先前投資的成果，預估2023年資本支出約20-25億元之間，約去年一半。台郡去年資本支出56.93億元。

台郡今也公佈自結去年每股稅後純益約一個股本，達約10.83元，較去年同期8.19元成長。台郡自結去年累計淨利35.33億元，在外部考驗當中仍年成長22.3%，淨利仍創歷史新高，去年全年毛利率17%，其中去年第4季單季每股稅後純益約1.7元。

台郡也說明，去年第4季營收季減8.4%與年減9.5%，有別以往第4季都是旺季，去年第4季受到大陸疫情干擾組裝廠11-12月降低產能的部分干擾。

台郡 營收

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