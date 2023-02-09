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國巨1月營收 探一年低點

經濟日報／ 記者李孟珊╱台北報導

國巨昨（8）日公布元月合併營收為85.03億元，月減5.53%，連續兩個月失守百億元大關，並且下探近一年來低點，但仍是歷年同期次高，年減17.09%。國巨認為，當下供應鏈庫存調整持續中，加上大環境不確定性因素仍多，審慎應對業績及營運展望。

法人分析，國巨元月營收下滑，反映農曆年工作天數減少與產業庫存調整影響。泛國巨集團成員凱美元月營收同樣難逃衰退，降至2.75億元，月減37.6%，並較去年同期衰退48%；其中，電容產品較去年同期減少41.8%，風扇產品較去年同期減少30.5%，電阻產品較去年同期減少53.8%。

其他國內被動元件相關廠商近期也陸續公布元月營收，但走勢和國巨不同調。禾伸堂為10.27億元，月增7.33%，年減36.59%；日電貿為月8.61億元，月增30%，年減23.74%。

國巨表示，目前供應鏈庫存及終端需求持續調整中，且中國大陸疫情、全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍多，審慎應對業績及營運展望。

外資認為，隨著供應鏈庫存調整告一段落，預估國巨2023年至2024年營運仍可望呈現成長態勢。

國巨 營收

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