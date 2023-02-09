友達發放股利 計畫不變

經濟日報／ 記者李珣瑛╱台北報導

友達去年大虧逾211億元，法人關切去年提出的三年股東報酬計畫及今年配息政策。友達董事長彭双浪昨（8）日強調，今年還是會發放股利，實際發放金額仍待董事會討論。友達持續擴大布局，將首度前進越南設廠，今年全年資本支出估為350億元，較去年的360億元略低。

友達去年通過且剩餘的股東報酬約269.5億元，將在今、明年發放，以現金減資完成後，現行股本約769.93億元估算，預計今、明兩年每股合計將發放約3.5元現金股利。

彭双浪表示，三年股東報酬計畫不變，去年市場狀況確實超出預期，友達目前財務結構健康，手上現金也足夠支應營運所需，今年還是會配發股利，不過後續還要結合公司發展現金需求、股東回報等進行評估，由董事會討論。

友達昨天並宣布，為強化客戶合作關係，因應重要客戶供應策略布局，擬投資10億元在越南設立100%持股子公司，是友達首度在東南亞設廠。友達總經理柯富仁表示，規劃在北越設廠，以因應客戶資訊科技（IT）應用需求，預期今年設廠，明年首季量產。

柯富仁表示，友達過去在東南亞僅有銷售據點，赴北越建廠主要是因應全球多元的生產地需求，目前也觀察到IT、 顯示器等零售類產品海外市場的需求，因此考慮在新的生產據點新設產線。

友達 股東 東南亞

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