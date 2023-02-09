友達去年虧211億 十年最慘

友達昨（8）日舉行法說會，公布上季虧損逾百億元，去年全年稅後淨損211.01億元、每股淨損2.39元，為近十年最差。

友達董事長彭双浪表示，「去庫存」是面板及相關通路品牌廠去年下半年的共通主題曲，今年的景氣基調為「高通膨、低成長」，預期仍是充滿挑戰的一年。

友達去年第4季毛利率為負8.71%，營益率負20.72%，單季淨損102.07億元，較前一季小幅收斂，每股淨損因現金減資導致股本變小，擴大至1.33元。群創尚未公告去年第4季財報，法人估計單季也將虧損逾百億元。

友達預期，本季面板出貨量季減約5%，以美元計價的平均單價（ASP）可望季增1%至5%，產能利用率持續依市場狀況動態調整。

彭双浪坦言，去年營運挑戰大，第3季產能利用率降到五成，第4季回升至65%。友達2021年獲利攀上歷史高點，但2022年在通膨、戰爭及疫情的多重干擾下，年度營收銳減1,200億元；2022下半年以「去庫存」作為共同的主題曲。友達則是自第2季起嚴控庫存，是業界最健康的企業之一，也持續朝新商品研發等方面多元併進。

圖／經濟日報提供

彭双浪指出，電視面板最早受疫情影響，價格率先走跌；隨著價格止跌，電視面板也可望帶頭回溫；至於資訊科技（IT）面板則期待下半年回到季節性景循環 。

展望2023年，他認為仍有戰爭、通膨、總體需求面等不確定性，友達將持續加速雙軸轉型，未來朝降低面板景氣循環衝擊，友達去年非純面板營收占比已超越10%，目標達20%以上。

友達表示，去年營運面臨嚴峻挑戰，前兩年宅經濟帶來的需求紅利逐步消退，又因戰爭、通膨、升息等因素，導致終端消費需求疲弱，再加上總體庫存偏高、客戶需求急凍，導致2022全年營收較前一年度衰退，並轉為虧損。友達強調，整體財務結構穩健，去年第4季存貨天數為48天，季減六天，淨負債比3.3%，維持在健康水位。

展望2023年，僅管預測均為低成長甚至衰退，仍將是極具挑戰的一年。面對大環境的不確定性，友達會積極進行管理效能的提升，加強現金流和費用的管控，並加快雙軸轉型速度，期望在垂直領域有更好的發揮，讓友達在面板產業上下波動的景氣循環中，能夠更穩健經營。