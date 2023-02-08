聯詠法說報佳音 多家外資調高目標價、介於305~425元

聯詠（3034）去年稅後純益279.7億元，每股純益45.96元，預估今年首季營收222~232億元，毛利率約37.5~39.5%，展望優於市場預期，多家外資最新報告調高目標價，介於305~425元，今（8）日股價開高走高，創去年6月以來高點，盤中漲幅逾8%；面板雙虎友達（2409）、群創（3481）盤中同步大漲逾4%。

聯詠去年第4季營收224.2億元，稅後純益40.43億元，每股純益6.64元；去年全年合併營收1,099.57億元，年減18.7%，稅後純益279.7億元，年減28%，每股純益45.96元。

聯詠表示，今年第1季受惠於NB與IT高階應用急單挹注，整體表現將比季節性需求還要好，預估營收較前一季持平或小幅增長，第2季因新產品出貨，加上客戶新機種開始鋪貨，營收有機會持續向上。

在市場一片低迷的情況中，聯詠釋出的展望優於市場預期，法說會後，多家外資報告出爐，在投資評等上，有重申原評等，也有調高評等，但同步調高目標價。

根據外資最新的報告，亞系外資調高評等，由原先減碼調高至中立，目標價也大幅調高，由185元調高至330元；另一家亞系外資也是調高評等，由原先劣於大盤表現調高至優於大盤表現，目標價由245元調高至380元，主要是認為聯詠將恢復成長趨勢，預期庫存修正將持續，第2季開始持穩，下半年銷量回溫，因此調高聯詠今明年每股純益(EPS)預估，幅度都是23%，且調高評等及目標價。

兩家日系外資都是重申中立評等，且調高目標價，其中一家由240元調高至345元，另一家目標價由270元大幅調高至390元；另有四家美系也是重申原評等，但調高目標價。

一家美系外資重申賣出評等，目標價由228元調高至305元；另一家美系外資重申中立評等，目標價由300元調高至365元；另外，一家美系外資重申買進評等，目標價由370元調高至420元；另一家美系外資重申加碼評等，目標價由400元調高至425元；樂觀的美系外資主要看好聯詠將朝復甦之路前進。

歐系外資重申優於大盤表現評等，目標價由405元調高至425元，主要是認為聯詠去年第4季獲利表現優於市場預期，庫存下降約三成，今年第1季將持續下降，且在第2季恢復正常，決定調高今明年EPS預估，幅度3～6% ，且調高目標價。

聯詠今日以374.5元開出，一度拉升至398元，盤中漲幅8.51%；聯詠法說會報佳音，股價持續上漲，也帶動面板雙虎的表現，友達下午將召開法說會，早盤以17.1元開出，一度拉升至17.75元，漲幅4.41%，群創以12.6元開出，一度拉升至13.15元，盤中漲幅4.8%。