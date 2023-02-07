淡季不淡 聯詠釋出首季偏樂觀訊息

驅動IC大廠聯詠（3034）於7日舉行法說會，公布去年第4季每股純益為6.64元，去年每股純益為45.96元。展望今年，該公司總經理王守仁釋出偏向樂觀訊息，表示首季因為有NB與IT方面尤其是高階應用急單挹注，將比季節性需求好些，估計營收將是持平至小增局面。

聯詠去年合併營收為1,099.56億元，年減18.7％，獲利為279.69億元，年減28％，每股純益為45.96元。該公司去年第4季合併營收為224.2億元，季增14.6％、年減38.6％，獲利為40.42億元，季減6％、年減63％，每股純益為6.64元。

聯詠去年第4季的庫存水位已降到約120億元水準，明顯比去年第3季的170多億元減少。王守仁評估，第1季底的庫存將會進一步降低，之後就會回到跟過去差不多的合理水準。

聯詠預期本季營收將介於222億至232億元之間，毛利率約在37.5至39.5％之間。