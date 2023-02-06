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調整時間延後 法人維持面板雙虎持有評等

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

友達（2409）、群創去年第4季營收大致符合預期，投顧法人指出，面板第1季出貨恐持續下滑、報價持平，調整時間延長至第2季，上半年稼動率恐維持低檔，全年虧損恐放大，維持面板雙虎「持有」投資評等。

法人表示，電視品牌廠因應旺季到來，增加採購量，帶動去年10月下旬起電視面板售價反彈，第4季中小、中大尺寸分別季增1%至10%、3%至4%，結束連5季度衰退；IT面板中顯示器、筆電第4季報價分別季減2%至8%、3%至7%，連5季下滑，預期今年第1季有望止跌。

出貨量方面，去年第4季電視、平板面板出貨量分別季增4.4%、17%；受PC持續調整庫存，IT面板中顯示器、筆電出貨量季減3%、9.5%，連4季下滑，不如預期。

展望第1季，法人評估，中國大陸12月鬆綁防疫政策，導致染疫擴大，加上春節連假使缺工問題更加嚴重，即使電視庫存已處相對健康水位六至七周以下，但筆電及監視器品牌終端庫存仍高達八至十周以上，加上終端消費力道仍弱，預期整體面板備貨力道將較為保守，預估稼動率與上季相當，報價將維持持平態勢。

面板雙虎 電視面板

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