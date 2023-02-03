雲品今年餐飲、住房雙引擎助營運戰新高 股價奔70元關

雲品（2748）今年營運有三大動能，包括商務旅客回流，平均住房率將回升、大型宴會與婚宴可望回升至疫情前甚至超過疫情前水準，以及新增委託經營業務的貢獻與持續增加，法人估，雲品今年全年營收可望挑戰成長二成，將創歷史新高。

雲品今（3）日股價表現強勁，盤中股價震盪走高來到69.1元，漲幅近6%，創下四年多來新高價。法人表示，雲品去年在國旅以及餐飲復甦下，年營收20.74億元，創上市以來的全年次高成績，今年在宴會與住房雙重動能，加上新增委託經營業務的貢獻下，營收可望挑戰25億元，可望突破疫情前的營收高點，再創營運高峰。

雲品今年餐飲與宴會事業將扮演主要成長動能，包括與總太地產聯手出擊的台中水湳圓觀(Palazzo Colonna)，將於2023年4月加入營運行列，雲品國際旗下君品Collection的委託經營與直營宴會廳總桌數躍升至900桌，由於2023年好日子天數多達90多天的助攻下，對君品Collection全年的婚宴接單量十分有益。目前君品Collection最受歡迎的三大場地包括淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特，都在當地創下了最高桌價，今年營收貢獻可期。

在住房率方面，雲品表示，國門解封後，君品酒店的外籍旅客去年底已佔4成，多以新加坡、馬來西亞與部分韓國旅客為主，在國旅方面，也針對國內客群推出多款一泊二食住房方案，有效維持周末假日的住房率。雲品溫泉酒店同樣也在旅遊需求增溫下，穩健推升住房營收。

雲品表示，雲品溫泉酒店持續調整住房銷售策略，不以追求高住房率為目標，力求提升旅客住宿體驗與遊憩空間，今年將進行飯店內部的改裝升級計畫，包括遊憩空間、飯店大廳、增設行政酒廊等，以期提供旅客更頂級的服務享受。