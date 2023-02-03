快訊

緬甸政變兩年：專訪被軍方性侵的記者

第一個任期都還沒做完！美30歲女議員遭連開多槍陳屍車內

第1代「全新未拆封」iPhone拍賣 他估成交價上看148萬台幣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲品今年餐飲、住房雙引擎助營運戰新高 股價奔70元關

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

雲品（2748）今年營運有三大動能，包括商務旅客回流，平均住房率將回升、大型宴會與婚宴可望回升至疫情前甚至超過疫情前水準，以及新增委託經營業務的貢獻與持續增加，法人估，雲品今年全年營收可望挑戰成長二成，將創歷史新高。

雲品今（3）日股價表現強勁，盤中股價震盪走高來到69.1元，漲幅近6%，創下四年多來新高價。法人表示，雲品去年在國旅以及餐飲復甦下，年營收20.74億元，創上市以來的全年次高成績，今年在宴會與住房雙重動能，加上新增委託經營業務的貢獻下，營收可望挑戰25億元，可望突破疫情前的營收高點，再創營運高峰。

雲品今年餐飲與宴會事業將扮演主要成長動能，包括與總太地產聯手出擊的台中水湳圓觀(Palazzo Colonna)，將於2023年4月加入營運行列，雲品國際旗下君品Collection的委託經營與直營宴會廳總桌數躍升至900桌，由於2023年好日子天數多達90多天的助攻下，對君品Collection全年的婚宴接單量十分有益。目前君品Collection最受歡迎的三大場地包括淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特，都在當地創下了最高桌價，今年營收貢獻可期。

在住房率方面，雲品表示，國門解封後，君品酒店的外籍旅客去年底已佔4成，多以新加坡、馬來西亞與部分韓國旅客為主，在國旅方面，也針對國內客群推出多款一泊二食住房方案，有效維持周末假日的住房率。雲品溫泉酒店同樣也在旅遊需求增溫下，穩健推升住房營收。

雲品表示，雲品溫泉酒店持續調整住房銷售策略，不以追求高住房率為目標，力求提升旅客住宿體驗與遊憩空間，今年將進行飯店內部的改裝升級計畫，包括遊憩空間、飯店大廳、增設行政酒廊等，以期提供旅客更頂級的服務享受。

雲品 營收 住房率

延伸閱讀

室內口罩解封指揮中心突縮手 公衛專家曝最可能原因

釜山商旅「1晚＋早餐吃到飽」 網見價格驚嘆：台灣看嘸車尾燈

六檔股票型基金商品 近月漲逾一成

就市論勢／AI、電動車概念 帶勁

相關新聞

雲品今年餐飲、住房雙引擎助營運戰新高 股價奔70元關

雲品（2748）今年營運有三大動能，包括商務旅客回流，平均住房率將回升、大型宴會與婚宴可望回升至疫情前甚至超過疫情前水準...

艾笛森強攻車用 股價衝

LED產業仍處於谷底，但業者普遍認為市況再下探有限，近期LED股價緩步趨穩。艾笛森（3591）以車用市場為重心，今年跨足...

微星衝業績 推新筆電

微星（2377）昨（2）日宣布，推出搭載輝達「GeForce RTX 40」系列筆電顯卡、第13代英特爾Core處理器的...

連宇去年12月EPS 0.18元

連宇（2482）因股票達公布注意交易資訊標準，昨（2）日應主管機關要求，公布自結去年12月稅後純益1,200萬元、年減5...

友通1月營收月減19.3%

佳世達集團旗下工業電腦廠友通（2397）、網安廠其陽、自動化設備代理商羅昇昨（2）日公布元月營收，其中，其陽創同期新高，...

中華電上季犀利 超越財測

中華電信（2412）昨（2）日舉行法說會，公布2022年第4季與全年自結營運成果。去年第4季合併營收為595.0億元，季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。