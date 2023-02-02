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信邦1月營收27.56億元、年增17.12% 優於預期

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

子零組件廠商信邦（3023）今(2)日公布自結1月合併營收為27.56億元，較去(2022)年1月23.53億元成長17.12%，與去年12月26.46億元，成長4.16%。

信邦指出，1月份因中國大陸農曆假期，實際工作天數較去年同期少一周，但營收表現上，卻較去年同期成長17.12%，主要係公司長期耕耘客戶及充分掌握客戶端的需求，於第四季產業淡季時，將中國農曆假期所產生的產能缺口，提前安排於第四季生產，在新年度的開始，將客戶端去年盤點遞延的出貨及農曆假期間生產的需求，集中於1月的前2周出貨。

若是從各部門來看，信邦指出，醫療產業1月之出貨分別較去年同期成長13.62%及去年12月成長23.24%；汽車產業1月之出貨分別較去年同期成長76.22%及去年12月成長1.53%；綠能產業1月之出貨分別較去年同期成長34.66%及去年12月成長2.06%；工業應用產業1月之出貨分別較去年同期成長13.15%及去年12月成長29.39%；通訊及電子週邊產業，因屬產業淡季及整體產業需求下滑，1月之出貨分別較去年同期減少24.88%及去年12月減少22.60%；整體在醫療、汽車、綠能及工業應用等產業銷售成長的帶動下，1月合併營收27.56億元，為歷年同期之高點。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔82.20%；連接器及零組件銷售佔17.80%。

在產業別的銷售分布，綠能及節能產業佔29.12%；工業應用產業佔26.95%；汽車產業佔19.02%；通訊及電子週邊產業佔16.01%；醫療及健康照護產業佔8.90%。

信邦

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