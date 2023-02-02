華新飆高後休息但集團股輪漲 今由華邦電擔任領頭羊

華新（1605）股價持續往上飆高，今（2）日開低後一度翻紅衝達55.3元，可惜盤中再下滑翻黑，股價休息，但集團股的漲勢未歇，輪由華邦電（2344）擔任領頭羊，帶動集團股的表現，盤中最高漲幅一度逾6%，新唐（4919）也延續漲勢，盤中上漲逾4%，華新科（2492）、彩晶（6116）等漲幅逾2%。

華新多元化的併購策略，加上國際鎳價、銅價上漲，激勵華新的股價表現，持續往上刷新記錄，今日以54.2元開出，下跌0.4元，但早盤一度翻紅至55.3元，可惜上攻動能不足，股價翻黑休息，改由華邦電擔任領漲的領頭羊角色，早盤以22.25元開出後一度拉升至23.5元，漲幅6.33%，盤中漲幅約在5%上下。

另外，新唐也延續強漲的氣勢，未受到盛群MCU調降價格的影響，在車用半導體市場展望正向下，新唐藉由BMIC（電池管理晶片）與MCU等車用IC打入日系供應鏈，同時BMIC也導入一線BMS客戶供應中國大陸傳統車廠，版圖擴及日、歐、中系車廠；早盤以143元開高後一度拉升至149.5元，盤中漲幅4.57%。

華新集團股輪流上漲維繫氣勢，華新科、彩晶、華東（8110）等股盤中漲幅逾2%，和鑫（3049）、達能（3686）、翰宇博、精成科（6191）等上漲逾1％，信昌電（6173）也是上漲。