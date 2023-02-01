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力成縮減今年資本支出 外資調高目標價激勵股價上漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

力成（6239）去年每股純益11.6元，預估今年首季營運將是單季谷底，董事長蔡篤恭表示，業績將逐季成長，另外，今年資本支出將縮減至約百億元，多家外資最新報告給予中立至優於大盤表現評等，目標價則介於90~100元，今（1）日股價開高走高，盤中漲幅逾4%。

力成去年第4季稅後純益13.49億元，季減43.7%，年減46%，每股純益1.81元；去年稅後純益86.87億元，年減2.4%，創歷史次高，每股純益11.6元；董事長蔡篤恭表示，今年首季營運會是單季谷底，之後可逐季成長，同時因應市況，將縮減資本支出、嚴格控管成本。

力成表示，因應大環境的挑戰，將停止產能擴充、縮減資本支出，預估今年資本支出約百億元，較去年資本支出167億元低，下修幅度約四成。

多家外資最新報告出爐，給予中立至優於大盤評等，亞系外資認為，由於庫存調整持續，在需求疲軟下，將影響力成今年第1季的營運表現，預估首季營收季減雙位數，但包括汽車、工業、人工智慧等利基應用仍維持健康，不過，業績表現可望自第2季開始復甦。

亞系外資調降力成今明年每股純益預估，降幅分別為26%、9%，不過，調高2024年營收，調幅14%，亞系外資同步調高力成評等及目標價，將評等由劣於大盤表現調高至優於大盤表現，目標價由70元調高至90元。

另一家亞系外資同樣給予力成優於大盤表現評等，目標價100元；美系外資則是重申中立評等，但調高目標價，由86元調高至95元。

美系外資認為力成運營管理良好，非運營費用及近期獲利觸底，預估第2季逐漸恢復銷售額及獲利，調高今明年每股純益預估，幅度6~7%，預估股價上漲空間仍有14%，目標價調高至95元。

力成今日以84.5元開出，一度拉升至87.4元，創去年7月28日以來高價，盤中漲幅4.55%。

力成

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