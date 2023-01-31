台積股價暴衝 市值返14兆

外資法人狂敲逾8萬張，台積電昨（30）日兔年開紅盤股價暴衝，終場大漲40元為歷年之最，單日漲幅7.95%為歷來第四大，推升台積電市值重返14兆元大關。

台積電ADR在台股農曆年休市期間大漲7.49%，台積電昨日開盤也「紅兔大展」，早盤跳空大漲站上542元後一路站穩高檔，終場收543元，改寫七個多月來波段新高，大漲40元、漲幅7.95%，三大法人同步買超，其中，外資法人大買8.06萬張，為逾兩年單日最大量，帶動台積電單日市值激增逾兆元。

在台積電登高一呼下，半導體族群應聲大漲，成為台股多頭急先鋒，其中，台積電家族成員世界先進收復百元關卡，終場收101元漲停板價位；創意大漲逾7%，收775元。

台積電昨日股價領頭喊衝，也引領台股金兔年開紅盤大漲，貢獻加權股價指數超過300點。台積電單日市值增加1.03兆元，終場市值回升至14.08兆元。隨新台幣升值與熱錢湧入，外資昨日買超台積電逾8萬張，買超金額435億元，持股比達71.7%。

台積電發威，小資族搶搭行情，透過零股積極追捧，台積電零股交易爆量至814萬股，為史上第四多，全市場零股成交量大增至3,409萬股，近三個月新高，散戶資金逐步聚攏，維繫多方氛圍。

統計顯示，台積電歷年漲幅最大為2020年7月27日的9.97%、2020年3月20日的8.87%，以及2022年11月11日的8.34%，昨日漲幅居第四大。

台積電總裁魏哲家日前表示，今年全球半導體業面臨衰退，台積電全年仍會小幅成長。短期來看，7╱6奈米相關應用庫存調整比三個月前預期劇烈，台積電本季美元計價營收將較上季差，毛利率、營益率也會下探近五季低點，上半年美元計價營收將年減4%至9%，下半年美元營收將年成長，全年美元營收維持成長。

雖然近期半導體產業庫存調整影響台積電6╱7奈米稼動率，但台積電5奈米家族稼動率仍具支撐，業界認為，主要因大廠推進AI加速器與相關晶片設計應用，衝刺市占率也帶動5奈米家族急單需求增加。研究機構估計，由於需求穩定高速成長，估計2023年台積電5奈米家族產能半數將由超微與輝達包下，另一半產能則為蘋果拿下，少部分先進製程產能支援AI新創企業所需。