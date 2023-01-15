電動車廠大擴產 台鏈樂

2022年是電動汽車進入主流市場的一年，業界看好今年電動車市場將迎來大爆發，品牌廠積極擴充版圖，不僅龍頭特斯拉傳出將在印尼設廠，比亞迪也要揮軍印度，可望成為被動元件龐大出海口，讓國巨（2327）、華新科、天二等國內被動元件廠營運吞大補丸。

在全球多國政府能源轉型政策背書下，有望推升電動車產業從目前全球滲透率約10%左右快速攀高，業界估2023年全球電動車市場將成長35%，滲透率上看16.3%，讓產業鏈相關需求後續爆炸性成長具想像空間。

另外，電動車配備自動駕駛系統比重仍低，在用車人對自駕系統安全性的需求日益殷切下，自駕系統升級需求可望大幅攀升，使得車用半導體出貨金額至2026年有機會成長2.9倍。

電動車市場商機爆發，品牌廠積極擴張，外媒報導，特斯拉最新超級工廠將落腳印尼，將與當地政府完成初步協議，新廠目標年產能達100萬輛。

比亞迪同步擴大布局，已在印度投資超過2億美元，計劃在適當時候於當地建製造廠，力拚到2030年取得印度電動汽車市場四成市占。

特斯拉、比亞迪兩大電動車品牌廠野心勃勃擴大產能，法人看好相關被動元件相關供應商，營運有望跟著進補。

國巨在合併基美後，車電比重大幅暴衝，客戶群涵蓋所有一階（Tier 1）車廠，加上今年將納入兩家歐洲高階感測元件廠，董座陳泰銘曾說，感測器產品在汽車和工業領域，會是未來高度成長的關鍵驅動力，有利國巨衝刺車用的速度。

法人分析，若國巨順利在2023上半年完成收購歐洲感測器元件廠，並從下半年開始納入財報，估半年時間約可為國巨合併營收帶來逾5%的成長動能，也因相關產品毛利率高於國巨毛利率平均值，對獲利拉抬幅度會高過營收。

華新科看好車用產品是後續營運重要動能之一，且市場勢趨，該公司現階段車用營收占比已逾一成，公司規劃將主要資源和產能轉移到車規電容、車規晶片電阻等高階產品，擴大車用比重。