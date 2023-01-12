朋程將成杰力最大單一股東 早盤同步開高大漲

二極體廠朋程（8255）與MOSFET廠杰力（5299）董事會通過，朋程將參與杰力私募，預計投資14.92億元，取得1.5萬張私募普通股，持股比約29.49%，成為杰力最大單一股東；今（12）日兩家公司股價同步開高，盤中漲幅逾4%。

朋程公告表示，認購杰力私募普通股每股價格為99.45元，這次入股杰力，主要考量長期業務發展需求，加深並強化供應鏈垂直整合效益，藉此長期策略性投資，建立雙方穩定的業務合作關係；杰力原本最大股東為華碩（2357），朋程完成認購杰力私募後，持股比重約29.49%，將超越華碩，成為最大單一股東。

朋程鎖定車用市場布局，九成營收來源是車用整流二極體，杰力在車用布局上，低壓產品完成認證，已推出車燈、座椅等產品應用，目標打入車廠。

朋程早盤以163.5元開出，一度拉升至167.5元，盤中漲幅逾4%，杰力以127元開出，一度拉升至128元，盤中漲幅4.64%。