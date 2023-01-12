朋程將成杰力最大單一股東 早盤同步開高大漲
二極體廠朋程（8255）與MOSFET廠杰力（5299）董事會通過，朋程將參與杰力私募，預計投資14.92億元，取得1.5萬張私募普通股，持股比約29.49%，成為杰力最大單一股東；今（12）日兩家公司股價同步開高，盤中漲幅逾4%。
朋程公告表示，認購杰力私募普通股每股價格為99.45元，這次入股杰力，主要考量長期業務發展需求，加深並強化供應鏈垂直整合效益，藉此長期策略性投資，建立雙方穩定的業務合作關係；杰力原本最大股東為華碩（2357），朋程完成認購杰力私募後，持股比重約29.49%，將超越華碩，成為最大單一股東。
朋程鎖定車用市場布局，九成營收來源是車用整流二極體，杰力在車用布局上，低壓產品完成認證，已推出車燈、座椅等產品應用，目標打入車廠。
朋程早盤以163.5元開出，一度拉升至167.5元，盤中漲幅逾4%，杰力以127元開出，一度拉升至128元，盤中漲幅4.64%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言