台積魏哲家 又買自家股

公開資訊觀測站最新資料揭露，台積電總裁魏哲家去年12月買進自家公司股票67張，為連續三個月加碼，累計買進467張，以台積電去年10月至12月股價平均價格換算，魏哲家合計斥資逾2億元買進自家股票。

近期半導體市況雜音不斷，台積電將在今天台股盤後舉行法說會，公布上季財報並釋出公司與半導體產業後市展望，為景氣定調。法人認為，魏哲家連續三個月自掏腰包買進台積電股票，透露看好公司營運前景，有助提振市場信心。

台股昨天漲多回檔，終場跌51點，收14,751點；台積電昨天股價跌1.5元、收485.5元，跌幅約0.3%。魏哲家先前曾質押1,600張台積電股票，最新統計顯示，其目前持股有台積電股票約6,346張，較選任時的7,179張少，法人推估，若魏哲家先前質押1,600張持股的資金全數用於買自家股票，後續仍有回補空間。

魏哲家在去年12月應邀出席玉山科技論壇時指出，股神巴菲特旗下波克夏買台積電ADR，希望能有正面影響，自己買更多自家股票也希望有好的影響，雖然股票重要，但對台積電而言，更重要的是技術、生產與客戶信任，如果成績很好，不怕股票市場不反映，因為有一天一定會反映真實。

統計顯示，魏哲家去年10月及11月分別加碼自家股票200張，持有台積電張數提升至6,279張，按照月均價換算，當時連續兩個月投入1.71億元買進台積電股票。

去年12月魏哲家再加碼台積電67張，以月均價475元換算，估計斥資3,182.5萬元，累計近三個月斥資超過2億元買進自家公司股票。

巴菲特旗下波克夏去年第3季首度買入價值超過41億美元的台積電ADR，在該事件發生前，魏哲家已大手筆質押台積電股票1,600張，引發關注。

當時市場臆測，魏哲家質押部分持股，將用於再投入買進台積電股票，如今公開資訊證實魏哲家分批買進自家公司股票，也反映看好台積電前景。